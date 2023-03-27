تسيتسيباس إلى الدور الرابع



وهي المباراة الأولى لتسيتسيباس في دورة ميامي حيث أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين والمصنفات الـ32 الأوائل، وتأهل إلى الدور الثالث من دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه الفرنسي ريشار غاكسيه لإصابة في كاحله.

ويبحث تسيتسيباس، المصنف ثانياً في هذه الدورة التي لم يذهب فيها أبعد من الدور ربع النهائي (2021) في أربع مشاركات سابقة، عن لقبه الأوّل في 2023 وتعويض سقوطه عند العقبة الأولى لدورة إنديان ويلز على يد الأسترالي جوردان تومسون.

وقال تسيتسيباس: "لقد انتظرت وقتاً طويلاً جداً كي ألعب. لقد شعرت وكأنني في عطلة الأسبوع الماضي، بالبقاء في ميامي" في إشارة إلى خروجه المبكر من إنديان ويلز وسفره مباشرة إلى ميامي.

وأضاف: "أنا سعيد لأنني بدأت. لقد كانت مباراة صعبة ضد منافس لعب كرة مضرب بشكل جيد ضد منافسين جيدين في الماضي. أنا سعيد بالطريقة التي تحولت بها الأمور وثقتي في النهاية".

وضرب تسيتسيباس بقوة في بداية المباراة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-3، لكن التشيلي رد التحية في الثانية وحسمها 6-4، قبل أن يستعيد اليوناني مستواه في الثالثة الحاسمة وكسبها 6-4 منهياً المباراة في صالحه بعد 124 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لتسيتسيباس على غارين في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع الروسي كارين خاتشانوف الرابع عشر والفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-2 و6-4.