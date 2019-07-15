بيكر عن دجوكوفيتش: "لن يهدأ حتى يصبح الأفضل"

وتفوق دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً على الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر لينال لقبه الخامس في ويمبلدون في أطول مباراة في منافسات الفردي في تاريخ المسابقة العريقة الممتد على مدار 133 عاماً الأحد ليصبح على بعد أربعة ألقاب من غريمه فيدرر ولقبين من رافاييل نادال.

وقال الألماني بيكر الذي تولى تدريب دجوكوفيتش في الفترة 2013-2016 لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "نوفاك ليس سعيداً بعد. إنه أحد أفضل لاعبي التنس في التاريخ لكنه يريد أن يصبح الأعظم على الإطلاق".

وأضاف: "بكل أمانة أعتقد أنه سيكون بوسعه أن يجتازهما لكني لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل مؤكد. السباق مستمر".

ويتوقع بيكر، الحاصل على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى منها ثلاثة ألقاب في ويمبلدون، أن يستمر "الثلاثي الكبير" في الهيمنة على ألقاب التنس.

وقال اللاعب السابق البالغ عمره 51 عاماً: "سيستمر الحديث الذي لا ينتهي عن اللاعب الأنجح على الإطلاق طالما استمر اللاعبون الثلاثة في اللعب. لا أرى نهاية (قريبة) لمسيرة أي لاعب من هذا الثلاثي. كلهم بوسعهم الفوز بمزيد من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى".