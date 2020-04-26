النمساوي تييم لا يريد المساهمة في صندوق دعم اللاعبين

وسُئل تييم في حديث لصحيفة "كرونن" النمساوية عن إعلان سلطات كرة المضرب انشاء صندوق دعم للاعبين الذين يعانون جراء تفشي وباء "كوفيد-19"، قبل أن ينضم اليها في مسعاها الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول على العالم والنجمين الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وقال تييم تعليقاً على هذا الأمر: "بصراحة، يتعين علي القول بأنه لا يوجد لاعب يكافح من أجل أن يعيش حتى اللاعبين الأقل تصنيفاً".

وأشار إلى أن خبرته في المنافسة في دورات "فيوتشر" أثبتت له بأن "العديد، العديد من اللاعبين لا يمنحون جهودهم لرياضتهم ولا يعيشون كمحترفين وبالتالي لا أجد أي مبرر لمنح هؤلاء اللاعبين مبالغ مالية".

وتابع "أفضل منح هذه المساعدات إلى أشخاص أو منظمات هم في حاجة فعلية اليها".

واعتبر دجوكوفيتش بأن موجودات الصندوق ستبلغ "عدة ملايين من الدولارات" من دون الأخذ في عين الاعتبار مساهمة اللاعبين.

وأضاف تييم: "لا أحد من بيننا نحن لاعبو القمة أعطانا اي شيء، كان يتعين علينا أن نكافح للوصول إلى القمة".

وتوقف نشاط الكرة الصفراء منذ مطلع آذار/مارس وحتى منتصف تموز/يوليو على أقل تقدير علماً بأن بطولة رولان غاروس الفرنسية تأجلت إلى أيلول/سبتمبر في حين الغيت بطولة ويمبلدون الإنكليزية.