النمساوي تيم يؤجل عودته إلى الملاعب الترابية

كتب اللاعب البالغ 28 عاماً عبر حسابه على إنستغرام الإثنين "لقد استرحت جيداً هذه الأسابيع، ومعصمي على ما يرام ويدي تتحسن بشكل أفضل، لكنني قررت التخلي عن المشاركة في دورتي إنديان ويلز (10-20 الشهر الحالي) وميامي (23 آذار/مارس- 3 نيسان/أبريل) للاستئناف على الملاعب الترابية. هي أرضية الملاعب حيث أشعر عليها دائماً بأنني الأفضل، وحيث سيكون من الأفضل العودة".

وكان تيم قرر في اللحظات الأخيرة عدم المشاركة في جولة في قارة أميركا الجنوبية على الأراضي الترابية، وتحديداً في دورات كوردوبا وبوينوس آيريس وريو وسانتياغو في شباط/فبراير.

وأضاف تيم، المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً والمتراجع للمركز الخمسين حالياً "كنت أحبّ أن ألعب في الولايات المتحدة، وأنا متأسف لجماهيري. المرّة الأخيرة التي خضت فيها دورة إنديان ويلز (عام 2019)، فزت باللقب، أعشق اللعب في الولايات المتحدة وأتحرّق للعودة قريباً".

ويتضمن سجل تيم الفوز بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية على أرض صلبة في عام 2020، وهو لقبه الوحيد في بطولات غراند سلام، علماً انه وصل إلى نهائي بطولتي أستراليا المفتوحة (2020) ورولان غاروس الفرنسية (2018 و2019).

