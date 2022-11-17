الموافقة على منح دجوكوفيتش تأشيرة دخول مؤقتة إلى أستراليا

وتمّ السماح بمنح نجم التنس العالمي تأشيرة دخول مؤقتة.

ةأكد وزير الهجرة الأسترالي إلغاء قرار منع دجوكوفيتش من دخول أستراليا لثلاث سنوات.

وجُرد بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات، من تأشيرة دخوله ووضع في مركز احتجاز حكومي في ملبورن أوائل السنة، ما أثار غضب جماهيره وعائلته.

وتمثّل الاختلاف الرئيسي في أستراليا في أنه يمكنك الحصول على إعفاء مؤقت للقاح إذا كان بإمكانك إثبات أنك أصبت بـ كوفيد في الأشهر الستة الأخيرة، بموجب إرشادات صادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية.

ولفت محامو الصربي في الطلب حينها إلى أن "تاريخ أول مسحة إيجابية بكورونا مسجلة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2021" في معرض تبرير حصوله على إعفاء طبي من اللقاح لدخوله إلى أستراليا.

وتمثلت وجهة نظر الحكومة الأسترالية في ذلك الوقت، بأنّ دجوكوفيتش فشل في تلبية الإجراءات الصارمة التي تتبعها البلاد حيال كوفيد-19 للوافدين الأجانب إلى أستراليا.