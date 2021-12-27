الروسي روبليف يعلن إصابته بكوفيد-19



وكتب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على تويتر: "أنا حاليًا في برشلونة، ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية".



وأضاف: "لقد دخلت في حجر صحي واحترم كل البروتوكولات تحت إشراف الاطباء".



وتابع روبليف: "لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس +أيه تي بي+ (من 1 إلى 9 كانون الثاني/يناير) وبطولة أستراليا المفتوحة (17-30 كانون الثاني/يناير)، أحتاج الآن إلى التعافي ولن اتوجه إلى ملبورن الا عندما يكون الوضع آمنًا للجميع".



