الحظ ساعد دجوكوفيتش أمام دل بوترو

تقدم دل بوترو المصنف سابعا 6-4 في المجموعة الأولى وحصل على كرتين لحسم الثانية في الشوط الفاصل "تاي بريك"، بيد أن دجوكوفيتش المتوج بلقب دورة مدريد الأخيرة عادل ثم قلب النتيجة ليحسم المباراة 4-6 و7-6 (8-6) و6-4.

وقال الصربي البالغ 32 عاما وحامل لقب 15 دورة كبرى "كنت محظوظا في اللحظات الحاسمة ضمن الشوط الفاصل من المجموعة الثانية".

وتابع اللاعب المتوج أربع مرات في روما "مع نهاية المجموعة الأولى، بدأ يضرب الكرات بشكل جيد من الزاويتين. أيضا بالكرات الخلفية من خط اللعب. كان يلعب بشكل جيد حقا. أزعجني كثيرا لكني لم أفقد الأمل ابدا".

وخضع دل بوترو، المنسحب في انديان ويلز وميامي لإصابة بركبته، لعلاج في أصبع قدمه بعد معادلة دجوكوفيتش.

ويلتقي دجوكوفيتش في نصف النهائي الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الفائز على الياباني كي نيشيكوري.

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا وحامل اللقب 8 مرات مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.