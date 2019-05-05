التشيلي غارين يحرز لقب دورة ميونيخ

واللقب هو الثاني لغارين (22 عاماً) في مسيرته بعد إحرازه بطولة دورة هيوستن الاميركية الشهر الماضي.

وقال غارين بعد فوزه "كل شيء كان مميزاً بالنسبة إلي هذا الأسبوع، لن أنساه أبدا".

وخاض غارين غمار الدورة الالمانية وهو في المركز السابع والأربعين في التصنيف العالمي، ونجح في إزاحة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً والإيطالي ماركو تشيكيناتو في طريقه الى المباراة النهائية.

وسنحت الفرصة أمام غارين في إنهاء المباراة في المجموعة الثالثة عندما تقدم 5-3 والإرسال في حوزته، لكن منافسه نجح في إدراك التعادل ليفرض شوطاً حاسماً كان من نصيب التشيلي.

واضطر بيريتيني إلى إنهاء مباراته ضد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الأحد (6-4 و6-2) بعد ان توقفت بسبب هطول الامطار قبل ان يخوض النهائي بعدها بقليل، ما حدا بغارين الى الاشادة به بقوله "تهانينا إلى ماتيو، أنت مكافح رائع".



