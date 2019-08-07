إرهاق كيريوس يقصيه مبكراً من دورة مونتريال

لم ينجح كيريوس في تكرار مستوياته الأخيرة في مباراة عكرها التأجيل لمدة تسعين دقيقة بسبب هطول الامطار، وقال بعد خسارته المباراة التي استمرت 67 دقيقة "أنا مرهق قليلاً... لعب كايل جيدا، أرسل جيدا، ولم يمنحني أي إيقاع في المباراة".

ومع افتتاح الاسباني رافايل نادال المصنف أول في البطولة مشواره الأربعاء امام البريطاني دانيال ايفانز، تأهل الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثاً على البطولة وحامل لقب 2017 إلى الدور الثالث بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 7-6 (7-4) و6-4.

قال زفيريف "لدي ذكريات رائعة هنا قبل سنتين، ولم أخسر في مونتريال. آمل في بقاء الامور على هذا النحو".

وكان كيريوس الذي تعرض لانتقادات لعدم ثبات مستواه، يأمل في تكرار ما حققه في واشنطن قبل ايام "كان بمثابة التحدي اليوم، تطلعت قدر الامكان للعب، لكني خسرت أمام اللاعب الافضل".

بدوره، قال الفائز الذي يلتقي الروسي دانييل ميدفيديف في الدور الثاني "هو لاعب مخادع. كنت أراقب ارسالاته المنخفضة وأوهمني في احدى المرات".

تابع اللاعب الذي ضرب 35 كرة فائزة مقابل 14 للاسترالي "لا يمكنك توقع ما سيفعله. ركزت فقط على لعبي ومباراتي".

وعاد كيريوس إلى لائحة المصنفين الثلاثين الأوائل في العالم للمرة الاولى منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بعد اسبوع صلب في العاصمة الاميركية.

وكان كيريوس الأسترالي الثالث الذي ودع البطولة، بعد أليكس دي مينور الذي أقصي أمام البريطاني إيفانز 6-4 و7-6 (8-6)، وجوردان تومسون أمام الاميركي جون ايسنر الثاني عشر 3-6 و6-3 و7-6 (8-6).

الياسيم يواصل صعوده

وفي معركة كندية، فاز الشاب فيلكس اوجييه الياسيم بصعوبة على فاسيك بوسبيسيل 6-2 و6-7 (3-7) و7-6 (7-3).

ودامت المباراة أكثر من ساعتين ونصف الساعة، ليتأهل الشاب البالغ 18 عاماً لملاقاة كندي آخر هو النجم ميلوش راونيتش المصنف 17 في البطولة.

قال ألياسيم المصنف 21 عالمياً الذي أصبح قبل ثلاثة أشهر أول لاعب يدخل لائحة الـ25 الأوائل عالمياً منذ الاسترالي ليتون هويت في 1999 "أنا سعيد للفوز، كانت الخسارة ستكون صعبة".

تابع "كانت هناك عدة مواقف صعبة اليوم لكن تمكنت من التعامل معها بشكل جيد".

وكان راونيتش فاز على ألياسيم في اذار/مارس 2018 على أرض صلبة في انديان ويلز. تابع الياسيم "سنة ونصف تبدو لي بعيدة. تغيرت كثيراً من الناحية الجسدية. ذهنياً ايضاً".

أضاف "بالطبع باتت لدي ثقة الفوز على لاعبين من هذا المستوى. لا ادخل الملاعب الكبرى متوترا.. فلنرى ماذا ساحقق، بالتأكيد أصبحت لاعبا مختلفا الان".

وصمد الكرواتي مارين تشيليتش أمام 19 ارسالا ساحقا "ايس" ضربها الاميركي برادلي كلان المتأهل من التصفيات قبل أن يفوز عليه 6-3 و7-6 (9-7).

ويعاني المصنف الرابع عشر في البطولة والتاسع عشر عالمياً هذا الموسم خصوصاً بسبب الإصابة. ويأمل في العودة الى مستوياته على الملاعب الاميركية حيث توج بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2014.

ويستعد اللاعبون لدورة سينسيناتي الأميركية في نهاية الأسبوع الحالي، والتي تعد بمثابة آخر دورة بارزة قبل بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في 26 آب/أغسطس.

وصنف حامل اللقب نادال أول في سادسة دورات الماسترز للألف نقطة للموسم، علماً بأن الدورة الكندية (التي تعرف باسم "كأس رودجرز") تقام بالتواتر بين تورونتو ومونتريال. ويغيب عن نسخة العام الحالي المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثالث السويسري روجيه فيدرر.



