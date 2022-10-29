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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس المحترفين

أوجيه-ألياسيم يصعد إلى نهائي دورة بازل

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يخوض الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ثالث نهائي له في غضون ثلاثة أسابيع، بعد نتيجته الرائعة ضد المصنف أول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراث بالفوز عليه 6-3 و6-2، السبت في نصف نهائي دورة بازل السويسرية (500) في كرة المضرب.

AFP

ويبحث المصنف تاسعاً عالمياً عن لقبه الرابع هذا الموسم ضد الدنماركي هولغر رونه (25) الذي بلغ بدوره المباراة النهائية الثالثة له في مدى ثلاثة أسابيع بفوزه على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا الثاني والعشرين 7-6 (7-1) و7-6 (8-6). 

وعلى غرار تتويجه في دورتي فلورنسا وأنفير، عوّل أوجيه-ألياسيم على إرساله القوي خلال مشاركته الأولى في الدورة السويسرية.

قال اللاعب الكندي "لقد كان أسبوعاً رائعاً. كان قريباً من الكمال".

تابع اللاعب الذي ضرب 9 ارسالات ساحقة وحقق 23 كرة فائزة: "أضرب الارسال بشكل رائع ولا اخسر النقاط على ارسالي، لكن هناك مباراة متبقية. العب بشكل جميل جدا واتفوق على أبرز اللاعبين في العالم".

وهو الفوز الثالث لأوجيه-ألياسيم على ألكاراث والثاني هذا العام بعد الأول في دور المجموعات لمسابقة كأس ديفيس في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان ألكاراث ودّع دورة أستانا الكازاخستانية من الدور الأول على يد البلجيكي دافيد غوفان، في أول دورة شارك فيها منذ تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

من جهته، يخوض رونه المباراة النهائية الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد تتويجه بلقب دورتي ميونيخ الألماني في نيسان/أبريل الماضي وستوكهولم في 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وخسارته نهائي دورة صوفيا في 26 أيلول/سبتمبر الماضي.

وستكون المواجهة الأولى بين رونه (19 عاما) وأوجيه-ألياسيم (22 عاما).

لم يخسر رونه وأوجيه-ألياسيم إرساله هذا الأسبوع حتى الآن. وقال الدنماركي: "سيكسر إرسال أحدنا غدًا - آمل ألا يكون أنا".

وأضاف "فيليكس يلعب بأسلوب رائع".

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