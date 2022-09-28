ألكاراث يؤكد عودته إلى المنافسات الأسبوع المقبل في دورة أستانا

وأعلن ألكاراث الذي ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ديفيس، عودته إلى المنافسات خلال محادثة على "إنستغرام" مع مسؤولين عن الشركة الفرنسية للألبسة الرياضية الراعية له.

وقال ألكاراث (19 عامًا): "أشعر أنني بحالة جيدة، أريد الاستمرار في اللعب بشكل جيد والبقاء في المركز الأول عالميًا لأطول فترة ممكنة، لكنني لا أشعر بأي ضغط خاص فيما يتعلق بترتيبي".

وسيسافر ألكاراث بعد مشاركته في دورة أستانا إلى سويسرا لخوض غمار دورة بازل، ثم سيلعب في دورة باريس بيرسي في العاصمة الفرنسية، وبعدها في بطولة الماسترز الختامية في تورينو في تشرين الثاني/نوفمبر، في محاولة لإنهاء موسم تاريخي بأسلوب مميز.



