وعززت هولندا موقعها في المركز الثالث للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بفارق 3 نقاط خلف ألمانيا وإيرلندا الشمالية المتصدرتين واللتين لعبتا مباراة أكثر.



وأثمر الضغط الهولندي هدفاً مبكراً عبر بابل الذي استغل تمريرة عرضية لدالي بليند من الجهة اليسرى فانسل بين مدافعين وتوغل داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل مرمى الحارس سيرجي ليبميتس (17).



وكاد جناح ليون الفرنسي ممفيس ديباي يعزز تقدم هولندا بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس قبل أن يشتتها الدفاع (44).



وعزّزت هولندا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر بابل بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من ديباي (47).



وأضاف ديباي الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة بعد تلقيه كرة من مدافع يوفنتوس الإيطالي ماتياس دي ليخت (76).



وختم لاعب وسط ليفربول الإنكليزي جورجينيو فاينالدوم المهرجان بتسجيله الهدف الرابع بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لديباي (87).