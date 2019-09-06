فازت كرواتيا دون عناء على منافستها ومضيفتها سلوفاكيا 4-0 يوم الجمعة في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات يورو 2020.

وعذبت سلوفاكيا ضيفتها حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يسجل فلاسيتش وبيريزيتش وبيتكوفيتش ولوفرين رباعية كرواتيا (45 و46 و72 و89).

وتعادلت وصيفة مونديال 2018 برصيد النقاط مع هنغاريا (تسع نقاط) لكن زملاء مودريتش يتفوقون بفارق الأهداف فيما تعود الأفضلية لهنغاريا في المواجهات المباشرة، بينما تجمّد رصيد سلوفاكيا عند ست نقاط.

وحققت ويلز فوزاً متأخراً على أذربيجان 2-1 بفضل نجمها غاريث بيل لترفع رصيدها إلى ست نقاط أيضاً.

وكانت ويلز صاحبة الضيافة البادئة بالتسجيل بفضل باساييف الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (26) قبل ان يعدل إيمريلي (58).

وعاد غاريث بيل ليمنح ويلز الأفضلية ونقاط المبارة بتسجيله الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية.

