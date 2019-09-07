وتساوت فرنسا في صدارة المجموعة بـ12 نقطة مع أيسلندا الفائزة على مولدوفا 3-صفر سجلها سيبورسون وبيارناسون وبوفارسون (31 و55 و77)، ومع تركيا التي انتزعت فوزاً بشق النفس من أندورا 1-صفر سجله توفان (89).

وتأخر انطلاق المباراة لخمس دقائق بعد عزف نشيد أندورا التي تواجهها فرنسا الثلاثاء المقبل في باريس، بدلاً من النشيد الألباني، ثم اعتذر مذيع الملعب من "الجماهير الأرمينية !"، ما دفع رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت إلى الاعتذار من رئيس الاتحاد والسفير الألباني.

وفي ظلّ غياب أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوّجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالإضافة الى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي، دفع المدرب ديدييه ديشان بيكنغسلي كومان وتوما ليمار على الجناحين وبينهما أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو في خط الهجوم.

ومن تمريرة جميلة في العمق لقلب الدفاع رافايل فاران وصلت إلى المندفع كومان، فاخترق لاعب بايرن ميونيخ الألماني بمهارة مسدداً بيسراه من زاوية ضيقة ومسجلاً هدفه الثاني في 18 مباراة دولية (8).

وبتمريرة مقشرة للظهير لوكاس هرنانديز، وصلت الكرة إلى جيرو تابعها بسهولة هدفاً ثانياً بعد خطأ جديد من الجناح أوديسي روشي (27).

وكانت فرنسا قادرة على تسجيل الثالث في الشوط الأول، بعد حصول هرنانديز على ركلة جزاء، لكن غريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أهدرها صاروخية في العارضة (36).

وهذه أول ركلة جزاء يهدرها غريزمان مع فرنسا بعد 7 محاولات ناجحة بحسب وكالة "أوبتا" للاحصائيات.

وفي الشوط الثاني، حقق كومان (23 عاماً)، غير المحظوظ عادة مع الزرق بسبب الإصابات، الثنائية الأولى له مع منتخب فرنسا بالتفافة جميلة داخل المنطقة إثر هجمة من الجهة اليسرى لغريزمان (68).

وترك جوناثان إيكوني (21 عاماً)، مهاجم ليل الذي دخل بديلاً لكومان ليخوض مباراته الدولية الأولى، بصمته مسجلا الهدف الرابع بعد كرة مشتركة جميلة مع البديل الآخر نبيل فقير (85).

وفي الدقيقة الاخيرة سجلت ألبانيا هدفاً شرفياً من ركلة جزاء ترجمها سوكول تشيكاليشي في شباك هوغو لوريس (90).