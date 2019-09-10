ولم يجد المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تحقيق فوزه الثالث تواليا منذ خسارته أمام مضيفته تركيا صفر-2 في الجولة الثالثة، والخامس له في التصفيات وبقي يتشارك الصدارة مع تركيا (15 نقطة) التي حققت بدورها فوزا ثمينا على مضيفتها مولدافيا برباعية نظيفة في حين خسرت شريكتهما السابقة أيسلندا اأمام مضيفتها ألبانيا 2-4 وتجمد رصيدها عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وأثمر الضغط الفرنسي هدفا مبكرا في الدقيقة 17 عندما تلقى كينغسلي كومان كرة من جوناثان إيكوني الذي لعب أساسيا للمرة الأولى، فراوغ المدافع خيسوس روبيو وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها داخل المرمى الخالي.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يهز فيها كومان الشباك بعد ثنائيته في مرمى ألبانيا (4-1) السبت. وهو الهدف الرابع لكومان في 19 مباراة دولية.

وحصلت فرنسا على ركلة جزاء اثر عرقلة مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه وصدها الحارس جوسيب غوميس (28).

وعزز زميله في الفريق الكاتالوني المدافع كليمان لانغليه تقدم فرنسا مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية اثر ركلة حرة انبرى لها غريزمان (52). وهو الهدف الأول للانغليه في ثالث مباراة دولية.

وانتظرت فرنسا الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتسجيل الهدف الثالث عبر وسام بن يدر، بديل أوليفييه جيرو، مستغلا كرة مرتدة من الحارس غوميس بعد ركلة حرة انبرى لها نبيل فقير، بديل كومان، فتابعها داخل المرمى (90+1).

ثنائية طوسون



وفي مباراة مولدافيا وتركيا، فرض مهاجم إيفرتون الإنكليزي جينك طوسون نفسه نجما بتسجيله ثنائية.

ومنح طوسون التقدم لتركيا عندما استغل كرة من دوروخان طوكوز داخل المنطقة فرفعها فوق الحارس الذي خرج لملاقاته وتابعها داخل المرمى (37).

وأضاف دينيز توروك الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (57).

وسجل طوسون هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة على "الطائر" بيمناه من مسافة قريبة (79)، قبل أن يختم يوسف يزيسي المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة قوية من حافة المنطقة (88).

وفي المباراة الثالثة، حققت ألبانيا فوزها الثالث في التصفيات عندما تغلبت على إيسلندا 4-2.

وسجل كاستريوت ديماركاو (32) والسيد هيساي (52) وأوديس روشي (79) وسوكول سيكاليشي (83) أهداف ألبانيا، وجيلفي سيغوردسون (47) وكولبين سيغثورسون (58) هدفي إيسلندا.

ورفعت ألبانيا رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف إيسلندا الثالثة.