أكرمت انكلترا وفادة ضيفتها بلغاريا عندما تغلبت عليها برباعية نظيفة السبت على ملعب ويمبلي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وفرض مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية (29 ثم 49 و73 من ركلتي جزاء)، فيما اضاف جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ هدفا (55).

ورفعت انكلترا رصيدها في صدارة المجموعة الى 9 نقاط من ثلاثة إنتصارات في ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن ضيفتها كوسوفو الثلاثاء والتي كانت فاجأت على ارضها تشيكيا بفوزها 2-1، لتحافظ على سجلها خاليا من الخسارة بعد أربع مباريات من فوزين وتعادلين. وخاض مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت اللقاء بتشكيلة شابة قادها لتحتل المركز الرابع في مونديال روسيا 2018.

وفي مجريات المباراة، كانت بلغاريا البادئة بتهديد مرمى مضيفتها مع تسديدة ارضية من البرازيلي الأصل واندرسون التقطها بسهولة الحارس جوردان بيكفورد (5).

واعتقد اصحاب الارض انهم افتتحوا التسجيل بعد تمريرة عرضية أرضية من سترلينغ إلى كاين المندفع من الخلف، فسدد في شباك الحارس بلامن إلييف لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل (18).

ولم يخيب كاين في محاولته الثانية آمال الجماهير المحتشدة في ملعب ويمبلي، بعد خطأ من الحارس إلييف الذي مرر كرة داخل المنطقة قطعها سترلينغ المندفع من الخلف ومررها الى هداف كأس العالم 2018 فسدد في المرمى الخالي (24).

وافتتحت بلغاريا الشوط الثاني كما بدأت الاول بتسديدة لفارياس صدها بيكفورد (48)، ولكن بعدها بدقيقة تسلم راشفورد الكرة واجتاز الملعب بمفرده حتى وصل إلى منطقة جزاء المنتخب الضيف، فاوقعه نيكولاي بودوروف ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها كاين بنجاح (49).

ورد كاين التحية إلى سترلينغ بعدما وصلته الكرة من راشفورد فمررها عرضية داخل المنطقة ليسدد جناح سيتي في الشباك (55).

ومرة اخرى، كان كاين محور الهجوم عندما تسبب ونفذ بنفسه ركلة جزاء حصل عليها إثر عرقلته داخل المنطقة البديل كريستيان ديميتروف، سددها قوية في الشباك (73).

وسجل المهاجم الانكليزي ثاني "هاتريك" له مع منتخب بلاده بعد اولى امام بنما في مونديال روسيا 2018.

وسنحت لبلغاريا فرصة تقليص الفارق من ركلة حرة سددها إيفلين بوبوف وصدها بيكفورد ببراعة (76).

وكاد راشفورد يضيف الهدف الخامس لانكلترا بتسديدة اصطدمت بالحارس إلييف قبل 5 دقائق من صافرة النهاية.



كوسوفو دون خسارة

وأنزل منتخب كوسوفو ضيفه التشيكي عن وصافة المجموعة بعد فوزه عليه 2-1 في بريشتينا، رافعا رصيده الى 8 نقاط مقابل 6 لتشيكيا.

وبعد تقدم تشيكيا باكرا عبر باتريك شيك (16)، عادل اصحاب الارض سريعا عن طريق فيدات موريكي (20) ثم اقتنصوا هدف الفوز منتصف الشوط الثاني عبر مرغيم فويفودا (67).

وفي المجموعة الثامنة، انفردت ايسلندا بالصدارة موقتا بتحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات على حساب ضيفتها مولدوفا 3-صفر.

سجل للفائز كولباين سيغثورسون (31) وبيركير بيارناسون (55) وفيكتور مودراتش (77 خطا في مرمى فريقه).

وفي المجموعة الثانية، عادت أوكرانيا بالنقاط من ارض ليتوانيا بثلاثية نظيفة حملت توقيع ألكسندر زينتشنكو (7) ومارلوس (27) ورسلان مالينوفسكي (61).

أوكرانيا التي خسرت مرة يتيمة في آخر 16 مباراة، حلقت في الصدارة مع 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق 9 نقاط عن كل من صربيا ولوكسمبورغ، فيما تملك البرتغال نقطتين من مباراتين. وتلتقي البرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو في وقت لاحق مع مضيفتها صربيا.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنكليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة الى المباراة النهائية.

وبالنسبة للمنتخبات التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم. وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في آذار/مارس 2020.

