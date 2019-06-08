روسيا تنتصر 9-0 وبلجيكا تواصل التألق

حقق المنتخب الروسي انتصارا ساحقا على ضيفه منتخب سان مارينو 9-0 اليوم السبت في سارنسك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

رفعت روسيا رصيدها إلى ست نقاط بينما ظل منتخب سان مارينو بدون رصيد. وكانت روسيا سحقت مضيفتها كازاخستان برباعية وخسرت خارج أرضها أمام بلجيكا 1-3.

وكان صانع الألعاب ألكسندر غولوفين والمهاجم أرتيم دزيوبا نجمي الفريق الذي سيطر على المباراة وأهدر اهدافاً بقدر ما سجّل.

وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول بأربعة أهداف سجل أحدها ميكيلي سيفولي لاعب سان مارينو، بالخطأ في شباك منتخب بلاده، وأرتيم دزيوبا وفيدور كودرياشوف وأنتون ميرانشوك.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الروسي مهرجان الأهداف وأمطر شباك سان مارينو بخمسة جديدة، حيث أضاف دزيوبا ثلاثة أهداف أخرى (73 و76 و88) كما سجل الاحتياطي فيدور سمولوف ثنائية (77 و83).

وعززت بلجيكا مركزها في صدارة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزها بثلاثية نظيفة على ضيفتها كازاخستان، وسجل اهداف بلجيكا درايس ميرتينز مهاجم نابولي الايطالي (11) وتيموثي كاستانيي لاعب اتالانتا الايطالي (14) و رومليو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي(50).

ويحتل منتخب كازاخستان المركز الخامس بـ3 نقاط بفارق الاهداف خلف منتخب قبرص الرابع الذي تعرض بدوره للخسارة السبت على يد مضيفه اسكتلندا 1-2، وسجل لاصحاب الارض أندرو روبرتسون (61) واوليفر بوركي (89) وللضيوف يانيس كوسولوس (87).

وتحتل اسكتلندا المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف روسيا.