تصفيات كأس أوروبا 2020 - لوكاكو يقود بلجيكا لفوز رابع توالياً

قاد روميلو لوكاكو منتخب بلاده بلجيكا إلى الفوز الرابع توالياً عندما سجل ثنائية في الانتصار على ضيفه الاسكتلندي 3-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وسجل لوكاكو هدفيه في الدقيقتين 45+1 و57، وأضاف كيفن دي بروين الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعزّزت بلجيكا، ثالثة مونديال روسيا 2018، موقعها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط أمام اسكتلندا التي منيت بخسارتها الثانية في التصفيات وتراجعت إلى المركز الرابع.

روسيا تنفرد بالمركز الثاني

وانفردت روسيا بالمركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط مستغلة خسارة اسكتلندا بفوزها الصعب على ضيفتها قبرص بهدف وحيد سجله أليكسي لونوف في الدقيقة 38.

وفي المجموعة ذاتها، استعادت كازخستان توازنها بعد خسارتين متتاليتين وحققت فوزها الثاني في التصفيات عندما ألحقت الخسارة الرابعة توالياً بسان مارينو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها إسلامبيك كوات (45+1) ومكسيم فيدين (61) وغفورجان سويومباييف (65) وباورجان إسلام خان (79).