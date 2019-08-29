تصفيات كأس أوروبا 2020: سانيه ودراكسلر أبرز الغائبين عن ألمانيا

أعلن مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف الخميس عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهتي هولندا وايرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، وكان يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جرمان الفرنسي ولوروا سانيه مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي أبرز الغائبين بداعي الاصابة.

ويستضيف منتخب المانشافت نظيره الهولندي في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بعد أن تفوق عليه في داره بنتيجة 3-2 في المباراة الاولى، قبل أن يتوجه الى ايرلندا الشمالية المتصدرة (لعبت مباراة اكثر) بعد ثلاثة ايام في محاولة لاستعادة الصدارة.

وبعد أن تواجد كل من دراكسلر وزميله في سان جرمان ثيلو كهرر ضمن تشكيلة المنتخب خلال الفوزين على استونيا وبيلاروسيا في حزيران/يونيو الفائت، سيغيب كل من لاعب خط الوسط والمدافع عن المبارتين المقبلتين بداعي اصابة على مستوى القدم.

هذا وتلقى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء الى المنتخب الاول، ليحل مكان سانيه المصاب.

وقال لوف (59 عامًا) الذي يتولى تدريب المانيا منذ عام 2006: "مع فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل صائب الاتجاه الجديد الذي سنستمر فيه".

وكانت المانيا قد صعقت العالم حين ودعت مونديال روسيا 2018 من الدور الاول بعد خسارتها المباراة الاخيرة من دور المجموعات امام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

وسيكون نادي بايرن ميونيخ الاكثر تمثيلا في التشكيلة بخمسة لاعبين مقابل ثلاثة لكل من بوروسيا دورتموند ولايبزيغ.

في ما يأتي التشكيلة من 22 لاعبا:

- حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك اندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)

- الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، يوناش هكتور (كولن)، نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس شتارك (هرتا برلين)، نيكلاس زوليه (بايرن ميونيخ)، يوناثان تاه (باير ليفركوزن)

- الوسط: يوليان براندت وماركو رويس (بوروسيا درتموند)، سيرج غنابري ويوشوا كيميش وليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنكليزي)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني)، ايمري جان (يوفنتوس الايطالي)، كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)

- الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزيغ)، لوكا فالدشميدت(فرايبورغ)