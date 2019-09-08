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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات يورو 2020

تصفيات كأس أوروبا 2020: استقالة مدرب البوسنة عقب الخسارة أمام أرمينيا

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أعلن الكرواتي روبرت بروزينيتشكي استقالته من منصبه مدربا للمنتخب البوسني لكرة القدم عقب الخسارة أمام أرمينيا 2-4 الأحد في يريفان ضمن منافسات المجموعة العاشرة لحساب تصفيات كأس أوروبا 2020.

AFP

وقال بروزينيتشكي عقب المباراة "لقد تحدثت مع الجميع و (...) أستقيل من منصبي. عندما توليت هذا المنصب اعتقدت أننا سنتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية. لقد فشلنا".

وأضاف في تصريح نقله الاتحاد البوسني لكرة القدم "سيحظى خلفي بفرصة لإعداد الفريق لدوري الأمم، لم أعد مدربا (للمنتخب البوسني)".
ويحتل المنتخب البوسني المركز الرابع في المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط.

وعيِّن بروزينيتشكي مدربا للمنتخب البوسني في كانون الثاني/يناير 2018 خلفًا لمحمد بازداريفيتش الذي فشل في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2018. واختير نجم كرة القدم اليوغسلافية والكرواتية السابق (50 عاما) "بالإجماع" من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد البوسني لكرة القدم.

ولعبت الخبرة التدريبية الدولية لبروزينيتشكي الذي عمل مساعدا لمدرب كرواتيا (2006-2010) ثم مدربا لمنتخب أذربيجان (2014-2016)، دورا في اختياره للإشراف على الإدارة الفنية للبوسنة.

كما درب النجم السابق لريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، النجم الأحمر ببلغراد (2010-2012)، النادي الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 1991.

وأشرف بروزينيتشكي أيضا على تدريب فريق قيصري سبور التركي (2012-2013).
 
منذ استقلالها في عام 1992، تأهلت البوسنة مرة واحدة فقط إلى الأدوار النهائية للبطولات الكبرى وكانت كأس العالم 2014 في البرازيل. وقتها كان صفوت سوسيتش مدربا لها قبل أن يخلفه بازداريفيتش أواخر عام 2014.
 

البوسنة روبرت بروزينيتشكي
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