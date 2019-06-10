ايرلندا تحصّن ريادتها للمجموعة الرابعة

حققت ايرلندا فوزها الثالث بتغلبها على جبل طارق 2-0 اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة من تصفيات يورو 2020.

سجل هدفي ايرلندا جوزيف شيبولينا خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27 وروبرت برادي في الدقيقة 90.

بات رصيد ايرلندا 10 نقاط في الصدارة امام الدنمرك التي تملك 5 نقاط من ثلاث مباريات وقد فازت الاثنين على ضيفتها جورجيا 5-1.

وتحتل سويسرا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين وقد غابت عن الجولة لانشغالها في دوري الأمم الأوروبية التي حلت فيه رابعة بخسارتها المركز الثالث أمام إنكلترا بركلات الترجيح.