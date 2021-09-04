هولندا تستقبل مونتينيغرو في آيندهوفن من قبل beIN SPORTS September 4, 2021 16:04 2:04 دقيقة يخوض المنتخب الهولندي ثاني لقاءاته بقيادة مدربه الجديد لوي فان خال حين يستقبل منتخب مونتينيغرو بمدينة آيندهوفن، ضمن المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب هولندا لويس فان غال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة هولندا تستقبل مونتينيغرو في آيندهوفن 1:12 دقيقة إقبال كبير على شراء قمصان كريستيانو رونالدو 1:38 دقيقة بطولة الولايات المتحدة: سابالينكا تعبر وأُنس تغادر 0:38 دقيقة مواجهة واعدة بين فرنسا وأوكرانيا 1:26 دقيقة إيميرسون يستنكر أسلوب إدارة برشلونة في التعامل معه 1:04 دقيقة لقطة اليوم – شاهد إرسالات بلسيكوفا الساحقة 0:56 دقيقة ألكاراث يفجر مفاجأة مدوية بفوزه على تسيتسيباس 0:50 دقيقة الكندية فيرنانديز تُخرج أوساكا 2:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره البرتغالي 0:43 دقيقة تونس تكرم وفادة غينيا الاستوائية