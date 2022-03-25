نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 22:11 0:12 دقيقة انتهت مباراة منتخب غانا وضيفه منتخب نيجيريا بالتعادل السلبي (0-0) اليوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في نيجيريا. تقارير إخبارية منتخب نيجيريا غانا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:36 دقيقة فرنسا تهزم كوت ديفوار ودياً 0:24 دقيقة مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ مونديال 2022 0:12 دقيقة نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا 0:44 دقيقة نوري يبلغ ثالث أدوار بطولة ميامي المفتوحة للتنس 0:24 دقيقة هالاند وأوديغارد يقودان النرويج للفوز على سلوفاكيا 3:04 دقيقة مئات الشغوفين يشاركون في تحدي العديد الصحراوي 2022 0:34 دقيقة الجزائر تكسب أسبقية هامة أمام الكاميرون 0:29 دقيقة تونس تقطع نصف المشوار نحو مونديال قطر 2:20 دقيقة تواصل رفع أعلام المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 0:44 دقيقة المغرب يعود بالتعادل من أرض الكونغو الديمقراطية