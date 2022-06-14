نافاس: "استحقينا هذا التأهل" من قبل beIN SPORTS June 14, 2022 22:36 0:39 دقيقة أكد كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا فخره وأحقية منتخب بلاده ببلوغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بتغلّبه على نظيره النيوزيلندي بهدف نظيف في الملحق العالمي الذي أقيم على استاد أحمد بن علي في دولة قطر اليوم الثلاثاء. مقابلات منتخب كوستاريكا كيلور نافاس منتخب نيوزيلندا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة كريس وود: "نشعر بخيبة أمل كبيرة" 3:07 دقيقة ملخص مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا 0:46 دقيقة جويل كامبل متأثراً بدموعه: "تعبنا للوصول إلى هنا" 0:39 دقيقة نافاس: "استحقينا هذا التأهل" 3:07 دقيقة كوستاريكا تكمل عقد المتأهلين إلى مونديال 2022 0:38 دقيقة اكتمال تحضيرات ألمانيا وإيطاليا لموقعتهما المقبلة 1:10 دقيقة بايل يتحدث عن وجهته المقبلة 0:30 دقيقة المنتخب التونسي يتوّج بكأس كيرين 0:23 دقيقة البحرين إلى نهائيات كأس آسيا 18:10 دقيقة المؤتمر الصحفي للاعب ريال مدريد أوريليان تشواميني