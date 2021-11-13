أقيمت المباراة مساء السبت في العاصمة بودغوريتسا وسجل نجم برشلونة ممفيس ديباي هدفي المنتخب الهولندي في الدقيقتين 25 من ركلة جزاء و54 على التوالي، ثم تمكن البديلان إليا فوكوتيتش ونيكولا فوينوفيتش من تسجيل هدفي مونتينيغرو في الدقيقتين 82 و86 على التوالي.

وتأجل حسم المنتخب الهولندي بذلك إلى الجولة الأخيرة من التصفيات حيث أصبح لزاماً عليه أن يتعادل على الأقل مع ضيفه المنتخب النرويجي لحجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022 وذلك في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء القادم، السادس عشر من الشهر الحالي.

وتتصدر هولندا ترتيب منتخبات المجموعة السابعة برصيد 20 نقطة متقدمة بفارق نقطتين أمام تركيا الثانية والنرويج الثالثة وكليهما في جعبته 18 نقطة.