مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الإمارات وأستراليا في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على خطف بطاقة العبور إلى الملحق العالمي لمواجهة بيرو، إذ أنّ الإمارات تتطلع للوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخها بينما أستراليا تصبو لتأهل سادس.

مباراة الإمارات وأستراليا - مباشر

البث المباشر لمباراة الإمارات وأستراليا سيكون اليوم الثلاثاء على beIN SPORTS AFC على الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الإمارات وأستراليا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الإمارات وأستراليا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.