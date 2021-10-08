مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج من قبل beIN SPORTS October 8, 2021 12:22 3:03 دقيقة يستقبل المنتخب التركي نظيره النرويجي في قمّة المجموعة السّابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. ويحتلّ المنتخب التركي المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين عن المنتخبين الهولندي والنرويجي. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم المنتخب التركي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب النرويجي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة الكشف عن روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي 1:52 دقيقة بوداوي: "قوّة الخضر تكمن في روح المجموعة" 2:56 دقيقة قمّة منتظرة بين مصر وليبيا 3:03 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج 2:29 دقيقة ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا 2:27 دقيقة بيرو تتخطّى عقبة تشيلي بنجاح 3:13 دقيقة الإكوادور تقسو على بوليفيا 2:37 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وكولومبيا 3:46 دقيقة الأرجنتين تكتفي بالتعادل على أرض باراغواي 0:33 دقيقة بيراميدز يضمّ المغربي وليد الكرتي إلى صفوفه