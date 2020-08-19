القرعة عرفت تقسيم المنتخبات على ست مجموعات في هذا الدور التمهيدي يتأهل منه الأول عن كل مجموعة لتحديد ستة منتخبات ستتواجه فيما بينها ذهابا وإيابا. ثم يتأهل من خلالها ثلاثة منتخبات ينضمون في الدور الأخير إلى خمسة منتخبات هي أميركا والهندوراس وكوستاريكا وجامايكا والمكسيك للمنافسة على البطاقات الثلاث الأولى المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر، فيما الرابع منها سيخوض غمار الملحق.

