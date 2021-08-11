ومن المقرر أن تلعب المنتخبات الأوروبية ما يصل إلى ثلاث تصفيات أوروبية خلال النافذة الدولية في سبتمبر المقبل، لكن دون أن ترافقَها جماهيرها وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس حاليا في القارة العجوز.
منع حضور جماهير الفرق الزائرة في التصفيات الأوروبية
ومن المقرر أن تلعب المنتخبات الأوروبية ما يصل إلى ثلاث تصفيات أوروبية خلال النافذة الدولية في سبتمبر المقبل، لكن دون أن ترافقَها جماهيرها وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس حاليا في القارة العجوز.
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