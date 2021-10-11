

واستفادت ألمانيا من فوزها على مضيفتها مقدونيا الشمالية 4-0 وخسارة أرمينيا خارج أرضها أمام رومانيا بهدف نظيف وذلك في المرحلة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وقطعت ألمانيا بطاقة العبور إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بشكل رسمي بعدما رفعت رصيدها إلى 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن رومانيا التي أصبحت ثانية قبل مرحلتين من النهاية.

وضمنت ألمانيا صدارة المجموعة بفضل هدف هافرتز الذي أتى في الدقيقة الخمسين ومن ثم ثنائية فيرنر (70 و73) وهدف موسيالا (83) وبعد خسارة أرمينيا من رومانيا بهدف ميتريتا (26).

وتجمّد رصيد مقدونيا الشمالية وأرمينيا عند 12 نقطة في المركزين الثالث والرابع توالياً، فيما رفعت أيسلندا رصيدها إلى 8 نقاط بعدما تجاوزت ليشتنشتاين 4-0.

ويتأهل أبطال المجموعات العشرة في التصفيات الأوروبية إلى المونديال مباشرة على أن يتنافس أصحاب المركز الثاني (مع منتخبين من دوري الأمم الأوروبية) على البطاقات الثلاث المتبقية بعد خوضهم لملحق خاص بهم.

وبات منتخب ألمانيا أول من يضمن التأهل من التصفيات إلى المونديال والثاني الذي يضمن المشاركة بعد قطر المستضيفة.