وستلعب أستراليا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فرنسا، الدانمارك وتونس.

وكانت أستراليا قد تخطت الإمارات في الملحق الآسيوي 2-1 الأسبوع الماضي في قطر أيضاً.

وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، بتأهلها للمرة الخامسة توالياً والسادسة في تاريخها بعد مشاركتها الأولى في مونديال 1974 وبلوغها الدور الثاني في 2006، إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين الذي تصدى للركلة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا.

ودفع مدرب أستراليا غراهام أرنولد بريدماين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بدلاً من حارس مرمى ريال سوسييداد الإسباني ماتيو راين.

وأربك ريدماين لاعبي البيرو بحركاته على خط المرمى يميناً وشمالاً وساعده القائم الأيمن في رد الركلة الثالثة التي انبرى لها مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني لويس أدفينكولا، قبل أن يتصدى للركلة السادسة.

واستهلت أستراليا ركلات الترجيح بإهدار الركلة الأولى عبر لاعب وسط الفيصلي السعودي مارتن بويل الذي كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة.

ومرة أخرى خرجت أستراليا غانمة من الملحق، بعدما خاضته أكثر من مرّة عندما كانت تخوض تصفيات أوقيانيا سابقاً أو آسيا راهناً، آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق الآسيوي (1-1 و2-1 بعد التمديد) ثم العالمي أمام هندوراس (0-0 و3-1).

وتُحسم البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء بملحق دولي آخر بين كوستاريكا رابعة تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا على الملعب ذاته.

فرص قليلة

وجاءت المباراة حذرة من المنتخبين وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل خصوصاً في الوقت الأصلي.

وكانت بيرو البادئة بالتهديد برأسية لمهاجم بينيفينتو الإيطالي جانلوكا لابادولا من مسافة قريبة فوق الخشبات الثلاث (4)، وردت أستراليا بتسديدة قوية لمهاجم أوكاياما الياباني ميتشل دوكي من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى أورلاندو سيتي الأميركي بيدرو غاييسي (6)، ثم رأسية للاعب نفسه من مسافة قريبة فوق العارضة (15).

وكاد لاعب وسط سانت باولي الألماني جاكسون إيرفاين يفعلها بضربة رأسية من نقطة الجزاء اثر تمريرة عرضية من بويل لكنها مرت بعيداً عن الخشبات الثلاث (44).

وجرب لاعب وسط شنغهاي بورت الصيني آرون موي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعيداً عن الخشبات الثلاث (53).

وتوغل لاعب وسط الفتح السعودي كريستيان كويفا داخل المنطقة وسدد كرة قوية في الشباك الخارجية الأسترالية (68).

وكاد المدافع عزيز بيهيش يسجل بمجهود فردي رائع في منتصف الملعب بعدما تلاعب بلاعبين وسدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الايسر وخرجت من الملعب (85).

وأنقذ غاييسي مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية زاحفة للاعب وسط أينتراخت فرانكفورت الألماني أيدين هروستيتش من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من البديل لاعب وسط قاسم باشا التركي آوير مابيل (88).

وكانت أخطر فرصة للبيرو تسديدة قوية زاحفة للبديل مهاجم دي سي يونايتد الأميركي إديسون فلوريس من خارج المنطقة تصدى لها راين (99).

وأهدر كويفا فرصة ذهبية لهز الشباك عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من فلوريس سددها بجوار القائم الايمن (106).

وحرم القائم الأيسر فلوريس من افتتاح التسجيل برده كرته الرأسية القوية من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (107).

وجرب أدفينكولا حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة الأسترالية بسنتمترات قليلة (108).