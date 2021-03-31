افتتح المخضرم غوران بانديف التسجيل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة (45+2) وعادل إليكاي غوندوغان النتيجة لألمانيا من ركلة جزاء (63) قبل أن يحرز الييف ايلماس هدف الفوز للضيوف (85).

وكانت ألمانيا تسعى لمواصلة انطلاقتها القوية في التصفيات بفوزها خارج ملعبها على رومانيا 1-صفر في الجولة الثانية، بعدما حققت فوزاً عريضاً على أيسلندا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارها.

وباتت ألمانيا في المركز الثالث في الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف مقدونيا الشمالية الثانية، في حين تصدرت أرمينيا المجموعة برصيد 9 نقاط بتحقيقها الفوز الثالث توالياً في وقت سابق من اليوم على حساب رومانيا (3-2).

وقال غوندوغان بعد المباراة "لا أعلم كيف أشرح ذلك. المهمة ليست سهلة. كنا ندرك أنه لا يمكننا الاستخفاف بالخصم ولا أعتقد أننا قمنا بذلك. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية الليلة وعلينا أن نكون أفضل أمام المرمى".

وفي المجموعة ذاتها، عادت أيسلندا بفوز عريض من أرض مضيفتها ليشتنشتاين (4-1).