إنجاز المنتخب المقدوني جاء عقب تغلبه المثير على ضيفه منتخب أيسلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

افتتح إزغان أليوسكي التسجيل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 7 وأضاف لاعب وسط نابولي الإيطالي الشاب إليف إلماس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و86 على التوالي، بينما أحرز يون داغور ثورستينسون هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 54.

وحلت مقدونيا الشمالية بذلك في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام منتخب رومانيا (17) الذي حقق فوزاً هزيلاً من جانبه على ليختنشتاين بهدفين نظيفين أحرزهما دينيس مان في الدقيقة 8 ونيكوشور بانكو في الدقيقة 87.

وضمن المجموعة ذاتها واصل منتخب ألمانيا صاحب الصدارة والذي ضمن تأهله سابقاً إلى المونديال مسيرة الانتصارات وحقق فوزاً سهلا على مضيفه منتخب أرمينيا بأربعة أهداف مقابل هدف.



