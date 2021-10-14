مصير مباراة البرازيل والأرجنتين معلق في انتظار قرار الفيفا من قبل beIN SPORTS October 14, 2021 10:41 2:26 دقيقة ما يزال مصيرُ مباراة البرازيل والأرجنتين التي تم إيقافُها الشهرَ الماضي معلقاً في انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الموضوع. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني المنتخب البرازيلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة آيو يتحدّث عن سر اندماجه السريع في فريق السد 3:06 دقيقة قطر تشارك تحت شعار "قطر..المستقبل هو الآن" 2:37 دقيقة نادي الريان يكرم معتز برشم 2:26 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين في انتظار قرار الفيفا 1:13 دقيقة سكالوني يتحدث عن سبب نجاح المنتخب الأرجنتيني 0:40 دقيقة فابينيو: "مواجهة الأوروغواي ستكون قوية" 0:55 دقيقة رانييري سيدعو لاعبيه لتناول العشاء! 0:32 دقيقة ساو باولو يقيل كريسبو ويعيّن سيني بديلاً 3:55 دقيقة سيدات تشيلسي يحققن الفوز على أرض يوفنتوس 0:28 دقيقة ميلان يتعاقد مع المخضرم ميرانتي لتعويض غياب مانيان