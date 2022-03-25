مدرب البرتغال يحذّر من قوة مقدونيا الشمالية من قبل beIN SPORTS March 25, 2022 14:13 0:53 دقيقة قال فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي إنّه سيكون من الخطأ التفكير في أنّ المنافس في المباراة المقبلة سيكون أضعف، مشدداً على ضرورة إظهار الاحترام للمنتخب المقدوني في المباراة الفاصلة. مقابلات فيرناندو سانتوس البرتغال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مقدونيا الشمالية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة جماهير العراق ترفض قرار الفيفا بطريقتها الخاصة 0:53 دقيقة مدرب البرتغال يحذّر من قوة مقدونيا الشمالية 0:50 دقيقة احتفالات كبيرة بفوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا 0:40 دقيقة التركي بوراك يلماز يعلن اعتزاله اللعب الدولي 0:39 دقيقة كندا ترجئ تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:32 دقيقة كولومبيا تحقق فوزاً ثميناً على بوليفيا 4:51 دقيقة فوز باهر للبرازيل على تشيلي 2:33 دقيقة أوروغواي تتأهّل إلى مونديال قطر 2022 4:17 دقيقة الإكوادور تبلغ نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:52 دقيقة كيليني: "أشعر بالإحباط"