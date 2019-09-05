وسجل جونغ ايل-غوان هدفي الفوز(7 و56) على استاد كيم ايل سونغ أمام نحو 40 ألف متفرج بحسب الاتحاد الاسيوي للعبة.

وضمن المجموعة الثامنة يلتقي في مباراة ثانية الخميس منتخبا سريلانكا وتركمانستان على استاد مضمار كولومبو في كولومبو.

وكان لبنان حقق فوزا كبيرا على كوريا الشمالية 5-صفر في التصفيات السابقة وكرر فوزه 4-1 في نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.

وفي الجولة المقبلة، تلتقي الثلاثاء المقبل تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد، وسريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.



