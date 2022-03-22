تصفيات وذكر الاتحاد أن لاوتارو أصيبَ بفيروس كورونا، وبالتالي فإنه لن يكون متاحا للمشاركة في المباراتين المقبلتين أمام فنزويلا والإكوادور.

هذا ويواجه مهاجم إنتر خطر الغياب عن مباراةِ القمة أمام يوفنتوس في حالِ لم يشفى من فيروس كورونا.

