كيليني: "أشعر بالإحباط" من قبل beIN SPORTS March 24, 2022 23:45 0:52 دقيقة عبر جورجيو كيليني عن أسفه لخروج إيطاليا من الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية مشيراً إلى أنه يشعر بالإحباط حيال ذلك. مقابلات المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة كيليني: "أشعر بالإحباط" 0:54 دقيقة جورجينيو: "لا أجد الكلمات" 0:32 دقيقة مانشيني: "ليس سهلاً تقبل ما حصل" 2:31 دقيقة السويد وبولندا في نهائي المسار الثاني 3:46 دقيقة بايل يمنح ويلز بطاقة العبور على حساب النمسا 4:13 دقيقة خروج مدو لإيطاليا أمام مقدونيا الشمالية 4:56 دقيقة البرتغال تتجاوز عقبة تركيا بنجاح 0:52 دقيقة كوردا وكيريوس إلى الدور الثاني في ميامي 2:43 دقيقة اختتام بطولة محترفي تنس الطاولة في الدوحة 2:57 دقيقة فوز ثمين للمنتخب العراقي على نظيره الإماراتي