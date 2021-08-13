كونميبول يعتمد المواعيد النهائية لتصفيات كأس العالم فيفا قطر 2022 August 13, 2021 15:57 0:47 دقيقة أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المواعيدَ النهائيةَ لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلةِ لكأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم كونميبول -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كونميبول يعتمد المواعيد النهائية لتصفيات المونديال 1:06 دقيقة أندية الدوري الإسباني تصادق على البيع الجزئي 2:17 دقيقة ما هي أبرز صفقات الدوري الإنكليزي الممتاز؟ 3:12 دقيقة إثارة مرتقبة مع انطلاقة الدوري الإنكليزي الممتاز 0:33 دقيقة ليفربول يعلن تمديد عقد فان دايك 3:38 دقيقة أقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة 0:55 دقيقة أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة 0:52 دقيقة تسيتسيباس يحتفل بميلاده الـ23 بأفضل طريقة 0:47 دقيقة تشيلسي لن يفتح كامل مدرجات ملعبه ضد كريستال بالاس 1:10 دقيقة ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ"