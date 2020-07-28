

سيتمّ توسيع الدور النهائي الحاسم من تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) من ستة منتخبات إلى ثمانية، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الاثنين.

وأشار كونكاكاف في بيان أن خمسة منتخبات هي المكسيك، الولايات المتحدة، كوستاريكا، جامايكا وهندوراس (الأفضل تصنيفا بحسب النظام السابق)، ستشارك تلقائيا في الدور النهائي الذي يضمن من خلاله ثلاثة منتخبات التأهل إلى المونديال فيما يخوض الرابع ملحقا دوليا.

وينضم إلى المنتخبات الخمسة المتأهلون من الدور التمهيدي الثاني والذي يشارك فيه باقي المنتخبات المنضوية في الاتحاد القاري.

وتنطلق الأدوار التمهيدية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحيث توزعت المنتخبات الـ30 على ست مجموعات من خمسة.

ويلتقي أبطال المجموعات الستة في الدور التمهيدي الأول، في مباريات ذهاب وإياب في الدور الثاني، ليتأهل ثلاثة منهم إلى الدور الحاسم.

وينطلق الدور النهائي الحاسم في حزيران/يونيو 2021، قبل ختامه في أذار/مارس 2022، وذلك قبل ثمانية أشهر من النهائيات المرتقبة في قطر.

ويأتي هذا التغيير في صيغة التصفيات بعد إلغاء العديد من أيام مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ما جعل الخطط السابقة لاتحاد كونكاكاف في التصفيات غير قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس اتحاد كونكاكاف الكندي فيكتور مونتالياني إن الصيغة الجديدة تمنح فرصا أكبر لمنتخبات المنطقة بالتأهل إلى كأس العالم "كل المنتخبات تملك الآن فرصة التأهل المباشر إلى قطر 2022 والحلم بخوض كأس العالم".

تابع "احترمنا أيضا مواقف تلك الدول التي كانت قد ضمنت خوض الدور النهائي في ظل النظام السابق".



