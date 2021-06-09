انتهت مواجهة كولومبيا والأرجنتين بالتعادل 2-2 فجر الأربعاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

واستفادت الأرجنتين من ثلاثة تعادلات في مباريات الثلاثاء الخمس، لتبقى بعيدة بفارق 3 نقاط عن الاكوادور الثالثة.

في بارانكيا، حققت الأرجنتين بداية جميلة مستفيدة من تردد دفاعي لكولومبيا.

تقدمت بهدفين في أول عشر دقائق، الأول عبر كريستيان روميرو محولاً برأسه ضربة حرة من رودريغو دي بول (3) والثاني للياندرو باريديس بعد توغل جميل داخل المنطقة (8).

لكن البدلاء الكولومبيين قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بمساعدة من الحارس دافيد أوسبينا أمام النجم ليونيل ميسي ورفاقه، فسجّل لويس موريال من نقطة الجزاء بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على ماتيوس أوريبي (51) ثم اقتنص بورخا هدفاً قاتلاً في الرمق الأخير محولاً عرضية خوان كوادرادو (90+4).

قال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "خرجنا للضغط، سجلنا هدفين، لكن للأسف لم نحافظ عليهما، أعتقد أننا كنا مرهقين".

وصحيح أن الأرجنتين لم تخسر في ست مباريات، إلا أنها أهدرت بعض النقاط جراء 3 تعادلات.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني مركز الوصافة بـ12 نقطة فيما يأتي منتخب كولومبيا في المركز الخامس بـ8 نقاط.