وسجل جويل كامبل هدف المباراة الوحيد بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة.

وستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في قطر.

وهي المرة السادسة التي تتأهل فيها هذه الدولة الصغيرة إلى كأس العالم بعد 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014 عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.

في المقابل، فشلت نيوزيلندا، في التواجد للمرة الثالثة في الحدث العالمي بعد عامي 1982 و2010.

وبعد أن تقدم منتخب أميركا الوسطى بهدف مهاجم أرسنال السابق كامبل، حاول المنتخب الأوقياني تعديل النتيجة وسيطر على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 64 في المئة في الشوط الأول وسدد 9 مرات باتجاه المرمى بينها ثلاث كرات بين الخشبات الثلاث وألغى له الحكم هدفاً سجله كريس وود قبل نهاية الشوط الأول بقليل بعد خطأ ارتكبه زميله ماتيو غاربيت (39).



بيد أن نيوزيلندا تلقت ضربة موجعة عندما رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبها كوستا بارباروسيس إثر تدخله العنيف على فرانسيسكو كالفو ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين (69).

وعلى الرغم من النقص العددي، رمى المنتخب النيوزيلندي بكل ثقله في الدقائق العشرين الأخيرة لكنه لم ينجح في تهديد مرمى حارس باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس.