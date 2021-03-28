وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن هدف رونالدو على صربيا كان صحيحاً، لكن الحكم الهولندي داني ميكايلي لم يمنح الفرحة للبرتغاليين بل منح الدون إنذاراً لاعتراضه على الحكم المساعد.

وقبل ثوانٍ معدودات من النهاية وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2، أرسل الدون كرة نحو مرمى صربيا لكن مدافع الأخيرة انطلق وأخرجها بعد أن اجتازت خط المرمى.



وعبّر رونالدو في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت عن غضبه من إلغاء الهدف واحترامه الشديد لشارة القيادة موضحاً أسباب انزعاجه من الحالة التي حرمت بلاده من الفوز ضمن .

وكتب رونالدو: "قيادة المنتخب البرتغالي هي واحدة من أعظم الأمور التي أفخر بها والامتيازات" التي حصل عليها في حياته.

متابعاً: "أنا دائماً أعطي وسأعطي كل شي من أجل بلادي، هذا لن يتغير أبداً".

وأضاف: "لكن هناك أوقات صعبة، خاصة عندما نشعر بأن هناك أمة بكاملها تعاقب، ارفع رأسك وواجه التحدي التالي الآن، هيا، البرتغال".

وبسبب غياب الفار أو تقنية عين الصقر لم يقتنع الحكم بما رأته الأعين فقرر عدم احتساب الهدف ما أخرج رونالدو غاضباً من المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.