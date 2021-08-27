فليك يكشف عن لائحة المنتخب الألماني من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 22:22 0:42 دقيقة كشف هانزي فليك، مدربُ منتخب ألمانيا، عن قائمته الأولى بعدَ تسلمِه دفة قيادة الـ"مانشافت" خلفاً ليواكيم لوف. تقارير إخبارية المنتخب الألماني يواكيم لوف تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" 0:23 دقيقة رودريغز يقود مايوركا للفوز على إسبانيول 0:33 دقيقة الجزائرية عبد اللاوي تحرز ذهبية الجودو 0:42 دقيقة فليك يكشف عن لائحة المنتخب الألماني 0:37 دقيقة رونالدو يوجه رسالة وداعية ليوفنتوس وجماهيره 3:10 دقيقة كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات 8:22 دقيقة آخر أخبار عودة كريستيانو إلى الـ"يونايتد" 9:56 دقيقة تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس 0:42 دقيقة كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد"