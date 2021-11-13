فرنسا تستضيف كازاخستان في مواجهة سهلة على الورق من قبل beIN SPORTS November 13, 2021 13:33 2:51 دقيقة يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الكازاخي بهدف ترسيم تأهله إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، مباراة حاسمة تبدو على الورق في متناول أبطال العالم. تقارير إخبارية منتخب فرنسا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة منتخب هولندا ضيفاً ثقيلاً على منتخب مونتينيغرو 2:47 دقيقة المنتخب البلجيكي على بعد فوز من بلوغ المونديال 2:51 دقيقة فرنسا تستضيف كازاخستان في مواجهة سهلة على الورق 0:39 دقيقة كوري يتابع استعراضه وسلسلة جيدة لصنز 3:51 دقيقة الأرجنتين تنتزع فوزاً ثميناً من أوروغواي 3:42 دقيقة إنكلترا على مشارف نهائيات مونديال 2022 3:47 دقيقة التعادل يحسم قمّة إيطاليا وسويسرا 0:42 دقيقة اسكتلندا تواصل صحوتها وتضمن الملحق الفاصل 0:33 دقيقة أوباميانغ يقود الغابون للفوز على ليبيا 2:30 دقيقة تونس تبحث عن التأهل من بوابة غينيا الاستوائية