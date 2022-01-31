فالكاو يحث الجماهير الكولومبية على مساندة المنتخب من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 13:38 0:51 دقيقة طالب المهاجم المخضرم راداميل فالكاو الجماهير الكولومبية بوضع الثقة في المنتخب، على الرغم من وجوده حالياً خارج المراكز المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب كولومبيا راداميل فالكاو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الشتوي... 2:02 دقيقة أوباميانغ يصل برشلونة 1:09 دقيقة داني ألفيس يحلم بالتتويج بكأس العالم 0:51 دقيقة فالكاو يحث الجماهير الكولومبية على مساندة المنتخب 1:22 دقيقة الجماهير المغربية تضع لومها على المدرب خليلوزيتش 0:35 دقيقة سايس يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة 1:22 دقيقة الجماهير المصرية سعيدة بالوصول لنصف النهائي 1:00 دقيقة محمد صبحي: تركيزنا عالٍ وهدفنا لقب البطولة 0:42 دقيقة كندا تقترب من التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا