رئيس الاتحاد الجزائري أكد في بيان رسمي أن الطلب الأساسي الذي تقدمت به الجزائر لا يزال لدى لجنة التحكيم ولم يُفصل فيه بعد، مشيراً في الوقت ذاته أن العقوبة المالية بلغت الاتحاد الجزائري منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط .

