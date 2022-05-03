رئيس الاتحاد الجزائري أكد في بيان رسمي أن الطلب الأساسي الذي تقدمت به الجزائر لا يزال لدى لجنة التحكيم ولم يُفصل فيه بعد، مشيراً في الوقت ذاته أن العقوبة المالية بلغت الاتحاد الجزائري منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط .
عمارة: "الفيفا لم يفصل بعد في ملف مباراة الجزائر والكاميرون"
رئيس الاتحاد الجزائري أكد في بيان رسمي أن الطلب الأساسي الذي تقدمت به الجزائر لا يزال لدى لجنة التحكيم ولم يُفصل فيه بعد، مشيراً في الوقت ذاته أن العقوبة المالية بلغت الاتحاد الجزائري منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط .
منتخب الجزائر تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ شرف الدين عمارة