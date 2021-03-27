وبدا أن منتخب فيرناندو سانتوس الذي وصل إلى المباراة رقم 1000 في مسيرته كمدرب للأندية والمنتخبات، متجهاً نحو فوز مبين بتقدمه بثنائية نظيفة من توقيع ديوغو جوتا 11، 36، في الشوط الأول، لكن صربيا عادت بقوة وسجلت ثنائية عبر ألكسندر ميتروفيتش 46 وفيليب كوستيتش 60.

وطرد اللاعب نيكولا ميلنكوفيتش من صفوف صربيا قبل دقائق من النهاية بسب تدخل عنيف قام به.

وصار رصيد صربيا 4 نقاط وتقدمت على البرتغال بفارق الأهداف.

بدوره حقق منتخب لوكسمبورغ فوزاً هاماً للغاية على مستضيفه منتخب جمهورية أيرلندا بهدف وحيد وقع عليه جيرسون رودريغيز.

- تفاصيل وأحداث من مباراة صربيا والبرتغال:

- نهاية المباراة المثيرة بالتعادل 2-2

- في الثواني الأخيرة، كريستيانو رونالدو يسجل هدفاً صحيحاً لكن الحكم لا يمنح الفرحة للبرتغال بعد كرة الدون التي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنها اجتازت خط المرمى.

انخفض إيقاع اللعب قليلاً، البرتغال لا زالت تحت الصدمة وصربيا تبحث عن خطف هدف قاتل.

- د 60 هدف صربيا تجد طريق الشباك مرة أخرى، بهجمة مرتدة سريعة ومتقنة أنهاها فيليب كوستيتش في المرمى.

- صربيا تضغط بحثاً عن التعادل الذي كان يوقع عليه سيرجي سافيتش.

أصبح ميتروفيتش (26 عاماً) رأس حربة فريق فولهام الإنكليزي الهداف التاريخي لمنتخب صربيا بعدما رفع رصيده الدولي الى 39 هدفًا متجاوزًا ستييبان بوبيك (38).

- في الثانية 26 من الدقيقة الأولى للشوط الثاني، صربيا تقلص الفارق بهدف عن طريق ألكسندر ميتروفيتش.

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للبرتغال وتألق رائع من جوتا.

- د 36 هدف آخر يوقع عليه جوتا برأسية أيضاً هذه المرة من سيديريك سواريش بعد تمريرة مفتاحية من سيلفا.

- المنتخب الصربي ينشط في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول، لكنه يبقى بعيداً عن تشكيل خطورة تذكر على المرمى البرتغالي.

- هدف د 11 ديوغو جوتا يفتتح التسجيل للبرتغال بمتابعة رأسية رائعة لكرة بيرناردو سيلفا المرفوعة.

- د 08 أول تهديد حقيقي لمنتخب البرتغال جاء عن طريق أسطورته كريستيانو رونالدو عندما سدد كرة قوية لكنها جاءت عالية.

- انطلاق صافرة بداية اللقاء.

🇷🇸 Serbia's starting XI...



How will they fare against Portugal? 🤔#WCQ — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021