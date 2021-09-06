سانشيز: "مباراة قطر ولوكسمبورغ ستكون متساوية من حيث الأداء" من قبل beIN SPORTS September 6, 2021 21:19 0:58 دقيقة قال فليكس سانشيز مدرب منتخب قطر إنّ المواجهة ستكون متساوية من حيث الأداء أمام لوكسبمورغ ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. مقابلات منتخب قطر فيليكس سانشيز تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة إنفانتينو يتحدث عن الأزمة الأفغانية وانقلاب غينيا 0:58 دقيقة سانشيز: مباراة قطر ولوكسمبورغ متساوية 1:24 دقيقة نزار محروس متحمس لحضور الجماهير ومارفيك يبدي تخوفه 0:39 دقيقة بيليه خضع لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون 1:41 دقيقة رونار: "فوز عُمان على اليابان لم يكن مفاجئاً" 0:48 دقيقة الخليفي يؤكد سعي الأندية الأوروبية لتجاوز التحديات 0:44 دقيقة وصول المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة بوينس آيرس 0:48 دقيقة جهاز فني جديد لمنتخب مصر خلال 48 ساعة 0:42 دقيقة بوتاس ينتقل من فريق ميرسيدس إلى ألفا روميو 0:31 دقيقة فيفا يعلق على إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين