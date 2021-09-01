واتجهت الانظار الى أفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو العائد أخيراً من يوفنتوس الإيطالي الى مانشستر يونايتد الإنكليزي، والساعي إلى تخطي أهدافه الدولية الـ 109، أملا بأن يصبح الهدّاف التاريخي للمنتخبات، وهو رقم قياسي كان يتشاركه مع الدولي الإيراني السابق علي دائي.

ولم يخيب رونالدو الأمال بل أنه لم يكتفِ فقط بالانفراد بالرقم القياسي بتسجيله أولاً الهدف رقم 110 في الدقيقة 89 معادلاً نتيجة المباراة، بل سجّل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن الضائع مانحاً البرتغال فوزاً كان بعيد المنال.

وفي المجموعة ذاتها، فازت لوكسمبرغ على إذربيجان 2-1.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 10 نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة امام صربيا الثانية بسبع نقاط مع مباراة أقل.





